Появился первый краудфандинг для малого бизнеса под госгарантии

В России появился первый краудфандинг для малого бизнеса под государственные гарантии.

Такой проект кредитования малого бизнеса другими компаниями запустили банк «Ак барс» и гарантийный фонд Татарстана на платформе «Поток» Альфа-банка, пишут «Ведомости». Пилот начался 22 июля, за это время платформа выдала два займа на 4 млн руб.

По правилам проекта «Гарантийный поток» малый бизнес сможет онлайн привлечь до 3 млн руб. без залога под 1,17% в месяц (14% годовых) сроком на полгода. Не менее 50% каждого займа поддержит гарантийный фонд Республики Татарстан. Подать заявку на кредит можно онлайн, отбором компаний занимается «Поток» (будет единоразово взимать комиссию в 1,5% суммы займа) – он будет анализировать платежеспособность заемщика по выписке с банковского счета.

В пилоте проекта будет выдано как минимум 200 займов, говорит директор гарантийного фонда Татарстана Тимур Темиргалиев. Краудфандинг с господдержкой снижает риски инвесторов, что позволяет предпринимателям оперативно получить заем под низкий процент в сегменте онлайн-кредитования.