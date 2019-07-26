Сенаторы отказались утверждать принятый Госдумой закон о весогабаритном контроле

Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон, касающийся расширения полномочий Минтранса в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспорта.

Из 158 сенаторов 149 высказались против, шесть — за, еще три человека воздержались. Причиной отклонения стали дополнительные расходы на реализацию данного закона.

Законопроект был внесен Правительством РФ. Поправки касались возможности установления требований к оборудованию, используемому на пунктах весогабаритного контроля, и к оборудованию, информирующему водителей о нарушениях правил движения большегрузов, которые выявлены с помощью камер.

Требования к площадкам для размещения стационарных и передвижных пунктов весогабаритного контроля будет устанавливать Минтранс. Он же определит скоростной режим на пунктах контроля и требования к информационному табло, на которое будут выводить данные о выявленных нарушениях. Собственникам машин будут присылать СМС-оповещения в течение пяти минут после фиксации превышения.

«На реализацию этого закона потребуются деньги, которых нет ни на федеральном, ни на региональном уровне», — заявил глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Заместитель председателя Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, отметил, что цель закона — создать разветвленную сеть пунктов весогабаритного контроля, где установят работающие в автоматическом режиме средства фиксации весовых и габаритных параметров автомобиля. Но в законе не определили источники финансирования нововведений.

По данным Минтранса только на установку информационных табло уйдет более 5 млрд руб. для дорог регионального и муниципального значения и еще 5 млрд руб. для федеральных дорог.

Совет Федерации и Госдума создадут согласительную комиссию, которая должна решить, что делать с законом.

Отклонение принятых депутатами законов бывает крайне редко. Предыдущий отклоненный закон касался запрета хостелов в жилых домах. В результате работы согласительной комиссии, вступление в силу это закона было отложено, правда, ненадолго