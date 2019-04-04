Хостелы в жилых домах запретят с 1 октября

Совет Федерации и Госдума пришли к соглашению насчет вступления в силу федерального закона, запрещающего размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.

Напомним, что 13 марта сенаторы отказались утвердить принятый закон по причине его немедленного вступления в силу после официальной публикации. Они посчитали, что закон должен вступить в силу только с 2020 года. Была создана согласительная комиссия для преодоления разногласий.

В результате работы была согласована новая дата вступления в силу закона - 1 октября 2019 года. Это связано с тем, что многие отели уже забронировали места на летний сезон и пострадать от нововведений могли обычные туристы.

Размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет только после того, как оно будет переведено в нежилой фонд. Помещение нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Стоит отметить, что многие жилые помещения в принципе невозможно перевести в нежилой фонд. Поскольку по условиям такого перевода у помещения должен быть отдельный вход.

Больше всего пострадает гостиничная сеть Санкт-Петербурга, где большинство мини-отелей находятся в жилых домах в центре. В городе действует мораторий на перевод жилых помещений в нежилой фонд. Кроме того, исторические здания нельзя перестраивать. А туристы хотят жить именно в центре, а не на окраинах, в новых домах.