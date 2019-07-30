За полгода работодатели заплатили 22 млн. руб. штрафов за СЗВ-М. И это только в одном регионе

В среднем каждый месяц выносится более 1500 решений о привлечении страхователей к ответственности за несдачу формы СЗВ-М на общую сумму 3,5 млн. рублей, сообщает ОПФР по Иркутской области.

Финансовые потери из-за собственной недисциплинированности в виде финансовых санкций за нарушение требований законодательства к соблюдению сроков представления отчетности по персонифицированному учету с начала текущего года понесли более 5 тысяч работодателей на общую сумму, превышающую 22 млн. рублей, отметили в региональном отделении Фонда.

Требования законодательства обусловлены тем, что несвоевременность или недостоверность предоставляемых сведений влечет необоснованно завышение или занижение размеров выплачиваемых страховых пенсий. В таких случаях по закону виновное лицо обязано возместить сумму причиненного ущерба, уточнили в ПФР.