Если вы возместили новому сотруднику стоимость медосмотра, надо начислить взносы

Исходя из положений статей 212 и 213 ТК работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных и периодических медосмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников.

Прохождение таких медосмотров должно осуществляться по направлению работодателя в медицинскую организацию (с которой работодателем заключен договор на проведение осмотров) и за счет средств работодателя.

Иной порядок прохождения данных медосмотров является нарушением норм, установленных трудовым законодательством РФ, то есть в ТК не предусмотрены компенсации сумм расходов работников по прохождению ими обязательных медицинских осмотров.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-15-06/49359 от 04.07.2019.

В случае если работодатель организует проведение обязательных медицинских осмотров своих работников, что в соответствии с положениями статьи 213 ТК является обязанностью организации и не связано с выплатами работникам, то такие расходы организации не признаются объектом обложения страховыми взносами.