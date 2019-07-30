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Если вы возместили новому сотруднику стоимость медосмотра, надо начислить взносы

Исходя из положений статей 212 и 213 ТК работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных и периодических медосмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников.

Прохождение таких медосмотров должно осуществляться по направлению работодателя в медицинскую организацию (с которой работодателем заключен договор на проведение осмотров) и за счет средств работодателя.

Иной порядок прохождения данных медосмотров является нарушением норм, установленных трудовым законодательством РФ, то есть в ТК не предусмотрены компенсации сумм расходов работников по прохождению ими обязательных медицинских осмотров.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-15-06/49359 от 04.07.2019.

В случае если работодатель организует проведение обязательных медицинских осмотров своих работников, что в соответствии с положениями статьи 213 ТК является обязанностью организации и не связано с выплатами работникам, то такие расходы организации не признаются объектом обложения страховыми взносами.

В противном случае, если организацией компенсируются работникам суммы их расходов по прохождению ими самостоятельно обязательных медосмотров, такие суммы компенсации облагаются страховыми взносами, утверждает Минфин.

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