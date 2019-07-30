Кто платит налог на имущество организаций при аренде помещений

Налогоплательщиком по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, учитываемых на балансе в качестве основных средств, признается балансодержатель недвижимого имущества.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-05-05-01/48949 от 03.07.2019.

При отражении на балансе активов в качестве основных средств в случае передачи (принятия) в аренду объектов недвижимого имущества рекомендуется руководствоваться ПБУ 6/01, Планом счетов бухгалтерского учета, а также ФСБУ 25/2018 и Информационным сообщением Минфина от 25.01.2019 N ИС-учет-15.

Поэтому если объект недвижимого имущества, полученный в аренду, учитывается в установленном для ведения бухучета порядке на балансе арендатора в составе ОС, то арендатор признается налогоплательщиком по налогу на имущество организаций в отношении этого объекта недвижимости, а если объект, переданный в аренду, учитывается в составе ОС на балансе арендодателя, то налогоплательщиком признается арендодатель.

В случае отражения на счете 01 арендатора информации о праве пользования на полученный по договору аренды объект, который был учтен арендодателем на балансе в составе ОС в соответствии с условиями договора аренды и, следовательно, подлежал учету арендодателем при исчислении налоговой базы по налогу на имущество организаций, в целях исключения двойного налогообложения стоимость данного объекта в состав налоговой базы по налогу на имущество организаций арендатором не включается.