Низкие зарплаты предложили освободить от НДФЛ

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что у государства есть все возможности бороться с растущей разницей в доходах россиян и несправедливой оплатой труда.

Для преодоления имущественного неравенства нужны изменения в налоговой системе, подчеркнул он.

«Есть давнее предложение нашей партии, оно записано в нашей Программе: необходимо вводить прогрессивную шкалу подоходного налога, — заявил Сергей Миронов. — Россия единственная из „двадцатки“ экономически развитых стран мира, которая имеет плоскую шкалу налога. Мы предлагаем: давайте повысим ставку с нынешних 13% хотя бы до 18%, и только для тех, кто получает больше двух миллионов рублей в месяц. Это около 200-300 тыс. человек по стране, а бюджет дополнительно получит 600-700 млрд руб.»

При этом, граждан с доходами ниже прожиточного минимума предлагается освободить от уплаты НДФЛ.

«Для тех, у кого низкие зарплаты, 13% вычитаемого налога — очень значимая сумма», — подчеркнул Сергей Миронов.