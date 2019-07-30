ФСС обновил два регламента по регистрации страхователей

Фонд социального страхования опубликовал два административных регламента по регистрации страхователей.

Один из них (приказ от 22.04.2019 № 217) касается регистрации и снятию с учета обособленных подразделений организаций. Второй (приказ от 22.04.2019 № 216) — по регистрации и снятию с учета лиц, добровольно вступающих в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Добровольно стать страхователем самого себя могут индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и т.п.

В административных регламентах приводится исчерпывающий перечень документов, которые могут потребовать у организаций и физлиц, а также формы необходимых заявлений.

Ранее регистрация обособленных подразделений осуществлялась согласно порядку, утвержденному Минтрудом приказом № 202н, а физлиц — «добровольцев» - в соответствии с административным регламентом, утврежденным тем же Минтрудом приказом от 25.02.2014 № 108н. Теперь эти документы должны утратить силу.