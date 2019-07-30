BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы» предлагают заблокировать за работу с нелегальными перевозчиками

Сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов предлагают заблокировать за сотрудничество с нелегальными перевозчиками.

Письмо с такой инициативой отправило в Госдуму Общероссийское объединение пассажиров (ООП), узнала газета «Известия». Под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов — помимо BlaBlaCar, это «Яндекс.Автобусы», страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел», OneTwoTrip и др.

В документе также указывается, что, используя такие ресурсы, как BlaBlaCar, пассажир бронирует поездку в легковом автомобиле, но по факту может ехать в автобусе вместимостью более 40 мест. При этом есть вероятность, что транспортное средство не прошло техосмотр, в нем нет тахографа, а водитель избежал предрейсового медицинского контроля. В письме отмечается, что компании-перевозчики зачастую не платят налогов и формируют так называемый серый рынок.

Это влияет на безопасность, а в случае ДТП пассажир не получит страховых выплат, тогда как при использовании услуг легальных перевозчиков предусмотрена компенсация до 2 млн рублей.

По оценкам ООП, в России из примерно 900 тыс. межрегиональных автобусов треть, то есть около 300 тыс. единиц, — нелегальные. При этом в Сибирском и Уральском федеральных округах для жителей небольших населенных пунктов зачастую просто нет альтернативы таким сервисам, как BlaBlaCar, — запускать регулярные автобусные маршруты нерентабельно.

Борьбу нужно вести не с сайтами, а непосредственно с нелегальными перевозчиками, заявил «Известиям» представитель портала «Автовокзалы.ру». В компании утверждают, что у сайтов-агрегаторов сейчас «нет реальных возможностей наверняка и достоверно определить легальность перевозчика, особенно в случае, когда данные проходят длинную цепочку веб-сервисов». При этом открытый реестр нелегальных перевозчиков отсутствует. Предложенная ООП мера представляется не столько заботой о безопасности пассажиров, сколько попыткой монополизировать отрасль онлайн-продаж билетов на автобусы, добавили в компании. Но в этом случае неизбежно значительное повышение цен.