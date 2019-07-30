Число фирм-однодневок сокращается

В 2013 году в ЕГРЮЛ было зарегистрировано 5 млн компаний, треть из которых, а это более 1,5 млн, имели признаки фиктивности. Сегодня же таких организаций не более 4 %, то есть всего около 150 тыс. компаний.

Об этом рассказал заместитель руководителя ФНС Дмитрий Григоренко.

При этом год назад таких фирм было 309,5 тыс., а до начала кампании по борьбе с однодневками — около 1,6 млн.

Дмитрий Григоренко пояснил, что столь заметных результатов в очищении ЕГРЮЛ от фирм-однодневок удалось достичь за счет двух глобальных решений.

Первым стала корректировка нормативной базы: был изменен порядок госрегистрации юрлиц. В результате налоговые органы получили право проверять достоверность вносимых в ЕГРЮЛ сведений — нахождение по адресу, наличие офиса и т.п. Также они получили право вносить записи в ЕГРЮЛ о том, что сведения, предоставленные компанией, не достоверны. Важность последнего состоит в том, что реестр публичен, поэтому его данные видят не только госорганы, но контрагенты и клиенты компаний.

Немалую роль в очистке реестра сыграла и цифровизация. Она позволила отобрать, обработать и сегментировать 5 млн компаний почти в автоматическом режиме.

Список критериев, по которым ФНС относит юрлица к неблагонадежным, достаточно гибок и широк.

К основным относятся расположение по адресам массовой регистрации, непредставление отчетности, а также наличие массовых директоров и участников.

Он также обратил внимание на то, что ситуация, когда компания регистрируется в бизнес-центре, большом офисном здании или коворкинге, то есть по адресу массовой регистрации, а потом снимает офис на день или час, чтобы провести встречу, совершенно нормальна. Налоговая служба понимает, что это молодая здоровая организация, которая пока не может себе позволить аренду. Поэтому один этот факт еще ни о чем не говорит.

Процедура принятия решения по компании построена на презумпции невиновности. Прежде чем его принять, налоговый орган пытается связаться с организацией. Если ее найти не удалось, это официально фиксируется.

Далее фирме дается еще месяц на то, чтобы подтвердить свое существование и деятельность, и только по его истечении инспекция принимает решение о внесении записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. Если компания подтверждает сведения о себе, — налоговому органу этого достаточно. Эта процедура занимает достаточно времени, что позволяет избегать ошибок и защищать интересы добросовестных налогоплательщиков.