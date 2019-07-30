Как бухгалтерам на аутсорсинге заработать больше

Над.К Может проще жалобу написать на незаконные действия налоговиков? Чем вносить лишние коды ОКВЭД из-... Полезное для тех, кто совмещает УСН и ЕНВД

НатальяС А если работники туда в командировку ездят? Надо открывать ОП и НДФЛ платить по этим работникам в... Налоговики отслеживают результаты торгов и требуют от иногородних победителей открыть «обособку»

Дмитрий424 Футуристическая картина, Незнайка в Солнечном городе или что-то подобное. А сколько потеряла реал... Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ

2nom Главное, чтобы онлайн-унитазы не придумали.А то будут потом сравнивать сколько я заработал, сколь... Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ

Елена_N Главное - на кой и кому эта информация в принципе нужна, непонятно. Кто из присутствующих проверя... Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ

НатальяС Мало видеть, надо понимать, что с этой информацией делать. Пока это просто гигантская регистрирую... Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ

диЛектор Расскажите нам каким образом и насколько пополнится бюджет от этого повышения ставки!... НДС на пальмовое масло подняли. К чему это приведет?

lubezniy Ну и гербовое свидетельство о смерти можно сейчас оформить и через МФЦ, в ЗАГС напрямую обращатьс... Умереть в России: сколько стоят похороны и как зарабатывают ритуальные агентства?

Над.К А большинству наших граждан вообще наплевать на все. Пока дело не коснется их личных интересов ;)... Минкульт, адвокаты, фильм про Сталина: как у нас запрещают фильмы

Над.К Ну, Мишустин горазд сочинять и бахвалиться. Но вот почему-то г-ну, сообщающему о выключении АСК Н... Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ

ToT АСК НДС выключен по всей стране. А как же «Мы всё видим, всё про всех знаем»?... Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ

ДляКлерка Если уж мы стали говорить за других, то нет, большинству клерков на историю с этим кино наплевать... Минкульт, адвокаты, фильм про Сталина: как у нас запрещают фильмы

sun-sun-violett ... и снова к этой избитой изъезженной теме; давайте прокатимся по ней еще и еще, но так ничего в... Низкие зарплаты предложили освободить от НДФЛ

Над.К НДПИ вообще-то платится по месту нахождения месторождений. Это вот как раз алмазы и газ.... Многодетные семьи из Москвы получат новые налоговые льготы

Чалдон Ну, так в чём вопрос - прописывайтесь в Москве и получайте все льготы. А по налогам у нас льготы ... Многодетные семьи из Москвы получат новые налоговые льготы