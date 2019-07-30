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Как бухгалтерам на аутсорсинге заработать больше

Как бухгалтерской фирме заработать побольше денег, не повышая расценки за свои услуги? Этот вопрос стал темой обсуждения в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Очевидно, здесь есть как минимум три пути — привлечение новых клиентов, увеличение объема работ (кол-ва документов и т.д), а также предложение клиентам новых услуг.

Коллеги предлагают свой перечень дополнительных услуг:

  • управленческий учёт;
  • контроллинг;
  • проверка контрагентов;
  • организация документооборота;
  • курьерские услуги;
  • отправка корреспонденции контрагентам.
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