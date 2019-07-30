Центробанк обучит магазинных кассиров работе с «наличкой»

Кассовые работники торговых организаций смогут пройти бесплтное дистанционное обучение по специальной программе Банка России по темам «Подлинность банкнот и монет Банка России» и «Платежеспособность банкнот и монет Банка России».

В программе учебного курса — актуальная информация, необходимая кассирам для профессиональной работы с наличными деньгами, включающая сведения об оформлении и защитных признаках банкнот, способах их проверки, а также о платежеспособности денежных знаков Банка России.

Программа предусматривает самостоятельное изучение учебных материалов, а затем дистанционное тестирование. Кассиры, успешно прошедшие тестирование, получат именной сертификат и специальный отличительный знак, подтверждающий прохождение обучения, пояснили в пресс-службе ЦБ.