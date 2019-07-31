Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

С 01.07.2019 предприниматели на ЕНВД и ПСН, не имеющие работников, при осуществлении розничной торговли должны применять онлайн-ККТ.

Многие бизнесмены были растеряны, ведь за все время своей деятельности они ни разу не имели дела с кассовыми аппаратами.

Наш читатель в письме в редакцию сообщил, что в его городе арендодатели, пользуясь необразованностью таких ИП, вводят их в заблуждение, утверждая, что это обязательство можно «обойти».

Так, на рынке администратор заявила торговцам, что пригласили юриста, который оформил весь вещевой рынок как «склад», поэтому там могут стоять и торговать ИП, не устанавливая онлайн-кассы, пишет наш читатель.

Между тем это утверждение противоречит действующему законодательству.

Вся торговля покупными товарами должна применять ККТ. И если торговый центр будут называть складом, это не спасет ИП от применения ККТ.