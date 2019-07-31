При отправке отчетности через Бухсофт возникли проблемы

реалистка66 У Контура есть отдел оценки качества, вы им напишите или позвоните, я звонила , помогло... Контур.Бухгалтерия

rorih А куда потом жаловаться на необоснованный отказ при рассмотрении жалобы?И там то же нужно будет з... Госдума планирует сократить количество способов госзакупок с 11 до трех

НикифорФоркраев Налоговики может не сразу, но узнают про этот склад. Контрольная закупка (облава) и оштрафуют все... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

y.p Так сейчас вышли как раз на улицы те, кто только при Путине и жил. С айфонами, с кроcсовками NewB... Почти 40 % россиян не хотят видеть Путина у власти после 2024 года

ВаляЧел Контур одолел звонками уже который год. Сначала беседовали со мной, я отказывалась к ним пе... Контур.Бухгалтерия

мурыська Вот жалко @Nаdine, что Вам сто плюсиков поставить нельзя! До чего же приятно читать как вы пишете... Почти 40 % россиян не хотят видеть Путина у власти после 2024 года

ВаляЧел СБИС люблю. Техподдержка круглые сутки, как правило, сразу все проблемы решают - терпеливые и мил... СБИС & Контур: бухгалтеры спорят, что лучше

Аноним13072011 Знаю лично некоторых реальных людей, которые там пишут. Они живут в узком мирке своей комнаты в р... Почти 40 % россиян не хотят видеть Путина у власти после 2024 года

Чалдон Ну, да, конечно. В моем городе на авиазаводе в 90-е делали санки из дюрали и лопаты из титана (от... Почти 40 % россиян не хотят видеть Путина у власти после 2024 года

Nаdine Спасибо))) Отрадно слышать (читать), что не всё ещё так плохо. Потому что знакомые из неметчины ... Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ

Ali Проблема в том что онлайн-бухглатерии от 1С не сможет работать с этими сертификатами, так как они... Теперь учредительные документы можно сформировать в смартфоне

id309980687 У меня Сбис и Контур, сравниваю и анализирую постоянно в отчетный период. Сбис 80%+, Контур 20% в... Контур.Бухгалтерия