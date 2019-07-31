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При отправке отчетности через Бухсофт возникли проблемы

Сегодня последний день сдачи расчета 6-НДФЛ за полугодие 2019. А кто-то сегодня уже начал сдавать СЗВ-М за июль. Именно так поступила участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Но вот незадача! Отправить отчет не удалось. Компания отправляет отчетность через сервис Бухсофта. На входе в систему бухгалтера ждало сообщение о технических работах.

Какое щастье, что последние 6-НДФЛы я отправляла сегодня СБИСом. А Бухсофт нужен был для досрочной отправки СЗВ-М по одной компании, ибо я завтра в отпуск... Как бы ничего страшного в моей ситуации, но какого фига??? Какие технические работы в последний день отчётного периода??!!
И не дай бог мне сейчас рассказывать про программы за одну минуту... Потому что я в ответ расскажу много. И нецензурно.

— пишет Вера

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