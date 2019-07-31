При отправке отчетности через Бухсофт возникли проблемы

впрочем, и сейчас расслоение общества не меньше (как минимум), и беднейшие слои живут так же плох...
У Контура есть отдел оценки качества, вы им напишите или позвоните, я звонила , помогло...
Так а кто у нас поправки в НК подписывает?:)
На рубеже 90-х и 2000-х я несколько лет проработала в фирме, торговавшей электротехническим обору...
Считать, что в стране из 140 миллионов есть один-единственный компетентный человек... Ну не знаю....
это знакомо. Я блузки шила из рубашек мужа, а для белых частей летней куртки использовала простын...
Чой-то слёзы-то. Обычные люди не воровали и не пилили - они просто работали. И почему это бред? р...
А куда потом жаловаться на необоснованный отказ при рассмотрении жалобы?И там то же нужно будет з...
90-е были разными: одни (те, кто смогли сориентироваться - имевшие как минимум задел жизненного о...
Налоговики может не сразу, но узнают про этот склад. Контрольная закупка (облава) и оштрафуют все...
Я не про лично Ваших знакомых пишу, а про 10000000 других пользователей в сети.Видно, когда пишут...
У знаю своих знакомых в реале и знаю их же в сети. Как 2 разных человека......
Так сейчас вышли как раз на улицы те, кто только при Путине и жил. С айфонами, с кроcсовками NewB...
У клерка бывает, иногда уходит в жёлтый цвет, но все для Вашего блага и абсолютно бескорыстно))...
Клерк, я всё понимаю, но причём тут бухгалтерский учёт?
Так в телевизоре эту мантру без конца повторяют, только про сегодняшние проблемы телевизор не гов...
Контур одолел звонками уже который год. Сначала беседовали со мной, я отказывалась к ним пе...
Вот жалко @Nаdine, что Вам сто плюсиков поставить нельзя! До чего же приятно читать как вы пишете...
СБИС люблю. Техподдержка круглые сутки, как правило, сразу все проблемы решают - терпеливые и мил...
В то время я был лейтенантом, последний х. без хлеба доедал, после 95 г. вообще задница, не говор...
ыыыыы, снова как мантру повторяют))))Уважаемый, от 90 нас отделяет цена на нефть. Была 18-30, а ...
Я в конце 90-х устроилась на судоремонтный завод. Нам зарплату килькой мороженой выдавали, так ка...
Или знакомые знакомых тех знакомых... Кто кого обвиняет? Кто назвал кого-то троллем? Конкретно?...
Ну если это главное для вас, печально
Знаю лично некоторых реальных людей, которые там пишут. Они живут в узком мирке своей комнаты в р...
"на сумму произведенных расходов, связанных с ее приобретением." - идеальный пример ответа "как н...
Если бы он ушел добровольно, в результате демократических выборов, то не было бы страхов о возвра...
Да, это московские 90-е, ваши деньги - слезы России. Бред не несите. Скучно....
Ну, да, конечно. В моем городе на авиазаводе в 90-е делали санки из дюрали и лопаты из титана (от...
Телевизор не смотрю, интернет фильтрую и анализирую. У вас видимо очень широкий кругозор основанн...
Спасибо))) Отрадно слышать (читать), что не всё ещё так плохо. Потому что знакомые из неметчины ...
Проблема в том что онлайн-бухглатерии от 1С не сможет работать с этими сертификатами, так как они...
У меня Сбис и Контур, сравниваю и анализирую постоянно в отчетный период. Сбис 80%+, Контур 20% в...
Недавно перешла на Контур, выгружаю уточненку по НДС, показывает предыдущий отчет. Пришлось рукам...
очень развеселила эта фраза... особенно "реально" и "всё". Спасибо автору за тонкий сарказм......