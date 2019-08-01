ФНС будет рассылать компаниям сообщения на уплату транспортного и земельного налогов

На официальном портале правовой информации опубликован Приказ ФНС от 05.07.2019 № ММВ-7-21/337@ об утверждении форм сообщений об исчислении налоговым органом суммах транспортного налога и земельного налога.

Речь идет о бланках, которые будут применяться с 2021 года, когда организации перестанут сдавать отчеты по этим двум налогам.

Платить налоги надо будет на основании полученных из ИФНС сообщений.

В документе отмечается, что в случае наличия у организации льгот, перекрывающих сумму налога, сообщение им высылаться не будет.