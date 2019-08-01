ФНС будет рассылать компаниям сообщения на уплату транспортного и земельного налогов

Ну тогда может прийти милиция и сказать что вчера этот же товар был украден из магазина №8 по ули...
Шикарно-шикарно. Давно столько удовольствия от прочтения чего бы то ни было не получала. Стиль, п...
Спекуляция нет, зато есть "систематическое получение прибыли".Разово продал трактор от ежедневно ...
Чтобы доказать что товар покупной, он должен быть отражен у меня в бухгалтерском учёте. Но ИП и с...
А где тут нарушение общего принципа? Разве мордобой начался сразу и после принятия горячительного...
Сейчас нет такого понятия как "спекуляция". И четкого определения "товар для перепродажи" тоже не...
Читаем - прости, господи - вики:Сокращать население и размеры России до размеров Сингапура будем?...
Это всё продукция примитивного передела, где сырьевая составляющая очень велика, потому и конкуре...
Я же пояснил. Как доказать, что товар купленный для перепродажи, а не ваша собственность? Законом...
)))) Вы телевизор меньше смотрите. Этого нет на Западе. Декларацию действительно почти все подают...
"Нормальная власть" это что? Это которая по требованию кричащей школоты с айфонами и в кроссовках...
Вот то ли дело, когда в тех же штатах президента называют лидером нации. Вот это да, по-заграничн...
Ну чо уж вы, анекдота про "кстати, а где он?" не знаете?)
И давно самозанятым разрешена деятельность по перепродажи товаров?...
Воруют ВСЕ, любой поставленный на закупки или распределение... воруют технички, ворует "Офисный п...
Жаль, что закон не имеет обратной силы. Ибо столько мнимых долгов уже передано управляшками-однод...
Ерунда какая-то. Дело в том, что рынок - это место, где граждане торгуют принадлежащими им вещами...
С какого запада это идет? Ничего этого на западе нет-ни онлайн касс,ни егаисов всяких, и даже пла...
Я о том же. Торговая площадь заключает при аренде договор комиссии со своими ИП и предоставляет к...
Так это же хорошо)))Иначе удалось бы продать "больную на всю главную энергетическую установку" Ви...
Лучше, конечно, сделать один перинатальный центра на целый регион, куда ехать пару-тройку сотен к...
Вэлкам в больницы Ленобласти...
Да, стоимость проезда 150 рублей до больницы, зарплата в этом селе от 18 000 руб....
Банально рутинные вещи делают не в больнице, а в фельдшерско-акушерском пункте, которые есть в лю...
Опять манипулируете специально цифрами! Было 5000 больниц и 200 000 коек, это всего 40 коек на б...
Более чем, более чем...)))Однако, автору этих строк известны претензии "патриархального российско...
это скорее исключение. Древняя страна Индия до сих пор коррумпирована по самое нехочу....
да точно так же и другие собирали налоги. Редко где вели амбарные книги в аналогичных по развитию...
Любят у нас поливать грязью РПЦ и возвеличивать католиков. Те тоже ангелами не были. Интересно, ч...
Пол Европы протестанты, но это явно автору этих слов неинтересно ))...
Почему нельзя, можно. Агента ставишь и в пользу свою принимаешь платежи. Вот только ЕНВД применят...
как маркировка всего и вся появится, то аналогичный бизнес расцветет...
хм... и налоговая поверит, что 3-я касса зарегистрирована просто так в другом регионе без НР?...
Вам интересно почему в соседних странах (европейских, надеюсь, имели в виду) "развился" другой ме...
Со странами Азии? Президент Сингапура Ли Куан Ю начал с того, что отдал под суд своих родственник...
Красиво, но витиевато. Это Вы о спирали истории?Один умный знакомый мне как-то сказал: "В России ...