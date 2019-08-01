Когда не надо платить НДФЛ при продаже акций и долей в ООО

Абзацем первым пункта 17.2 статьи 217 НК предусмотрено, что не подлежат налогообложению доходы, получаемые от реализации долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций, при условии, что на дату реализации таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику более 5 лет.

Таким образом, доходы, полученные от реализации доли участия в уставном капитале российской организации, освобождаются от налогообложения на основании пункта 17.2 статьи 217 Кодекса при соблюдении условий, предусмотренных указанной нормой.

Это правило применяется в отношении ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 года.

Физлицом в 2018 году были проданы акции юрлица, которые были приобретены в 2012 году в результате реорганизации в форме выделения юрлица из состава другого юрлица.

Что с НДФЛ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-07/51218 от 10.07.2019.

Учитывая, что проданные акции приобретены налогоплательщиком после 1 января 2011 года в результате конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества, нормы пункта 17.2 статьи 217 НК при соблюдении установленных условий применяются к соответствующим доходам налогоплательщика.

В отношении срока нахождения акций в собственности налогоплательщика в целях применения освобождения от НДФЛ установлен особый порядок.

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком в результате реорганизации организаций, срок нахождения таких акций в собственности налогоплательщика исчисляется с даты приобретения им в собственность акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.

Особый порядок исчисления срока нахождения акций в собственности налогоплательщика в целях применения абзаца первого пункта 17.2 статьи 217 НК не влияет на момент возникновения права собственности на проданные акции, а лишь является дополняющей нормой.