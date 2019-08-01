Что поменяется в порядке маркировки обуви

На федеральном портале опубликован проект поправок в правила маркировки обуви, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 05.07.2019 № 860.

Напомним, подробно об этих правилах писала в своем блоге компания МойСклад.

Несмотря на то, что правила только-только вступили в силу, их уже хотят поменять.

ЦРПТ дадут право обеспечивать кодами маркировки операторов национальных систем маркировки стран Евразийского экономического союза.

Данные коды должны использоваться участниками оборота товаров государств — членов ЕАЭС для маркировки обуви в соответствии с законодательством РФ, ввозимой в РФ.

Для получения кодов маркировки операторы национальных информационных систем маркировки товаров должны иметь:

а) простую электронную подпись;

б) программно-аппаратный комплекс, обладающий возможностью формирования и подписания простой электронной подписью электронных документов, а также обмена необходимыми электронными документами

‎с информационной системой мониторинга.

В целях получения кодов маркировки операторы национальных информационных систем маркировки товаров будут заключать с ЦПРТ договор на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки.