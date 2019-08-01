Доходы ИП в натуральной форме учитываются при расчете НДФЛ

Верховный Суд РФ подтвердил, что Налоговый кодекс РФ не освобождает индивидуальных предпринимателей от уплаты НДФЛ при получении ими доходов в натуральной форме. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

В ходе выездной налоговой проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель (глава КФХ) не включил в налоговую базу доходы в натуральной форме в виде подаренных ему 14 земельных участков.

По итогам экспертизы была установлена рыночная стоимость земельных участков, которую инспекция использовала при доначислении НДФЛ. Инспекция также указала, что предприниматель и дарители земельных участков в близких родственных отношениях не состояли, а значит, предприниматель не имел права воспользоваться освобождением от уплаты НДФЛ по п. 18.1 ст. 217 НК РФ.

Предприниматель не согласился с выводами инспекции и обратился в суд, полагая, что законодательством не предусмотрено налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей в натуральной форме, полученных в порядке дарения (211 НК РФ).

Суды отметили, что предприниматель действительно не отразил доходы в натуральной форме, занизил налоговую базу по НДФЛ, и налоговый орган это доказал. В ст. 217 НК РФ («доходы, не подлежащие налогообложению») не установлено, что индивидуальные предприниматели освобождаются от налогообложения при получении ими каких-либо доходов, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Из положений НК РФ (ст. 228 НК РФ, 217 НК РФ, 211 НК РФ и 11 НК РФ) следует, что в случае получения дохода в порядке дарения, предприниматель обязан включить его в налоговую базу для исчисления НДФЛ.

Не согласившись с этими выводами, предприниматель обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.