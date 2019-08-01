Пять суперсервисов появились на портале Госуслуг

На портале госуслуг размещены прототипы пяти суперсервисов — комплексных госуслуг в РФ по различным жизненным ситуациям. Всего их будет 25 и появятся они до конца года, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

Еще 10 суперсервисов будут размещены в течение ближайших двух-трех недель, пишет РИА Новости.

Сейчас на портале размещены прототипы следующих суперсервисов: «рождение ребенка», «поступление в вуз онлайн», «переезд в другой регион», «оформление европротокола онлайн», «цифровое исполнительное производство».

Граждане могут посмотреть видеоролик, который демонстрирует, что из себя представляет суперсервис. Минкомсвязь, таким образом, хочет получить обратную связь от пользователей и в случае необходимости дополнить суперсервисы. В течение месяца министерство будет собирать отзывы и предложения пользователей по доработке, после чего проанализирует и передаст в работу.

Пример того, как будет работать суперсевис «Рождение ребенка» привела «Комсомольская правда».

В цифровом профиле мамы на портале Госуслуг появляется электронный родовой сертификат и лист нетрудоспособности. Кроме того, есть предзаполненные формы на получение пособия, нужно только проверить данные и указать реквизиты банковского счета. А ближе к сроку появится возможность выбрать роддом.

После рождения ребенка в профиле мамы автоматически появится комплект основных документов ребенка: свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, сертификат на получение материнского капитала. Останется только внести имя малыша. Правда, предварительно согласовав его с отцом — без его одобрительного клика в своем кабинете на Госуслугах ничего не получится. Сервис сам предложит прикрепиться к поликлинике и записаться в детский сад.

Чтобы выстроить работу сервиса «Рождение ребенка» предстоит поменять 144 нормативно-правовых акта, заявил Максим Акимов.