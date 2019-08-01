В России появился класс «заемщиков-маргиналов»

В России новый класс заемщиков, которых условно можно назвать «маргиналами». Многие из них из-за количества взятых займов уже не могут рассчитывать на кредит в банке и даже МФО им вынуждены отказывать, пишут «Известия».

Дело в том, что «Базовый стандарт по защите прав потребителей финуслуг МФО», предписывает с 1 января 2019 года не выдавать «в одни руки» больше 9 кредитов.

В течение еще пары месяцев такие заемщики теоретически могут обратиться в другое МФО или даже в банк. Однако уже в октябре этого года вступает в силу требование Центробанка по расчету предельной долговой нагрузки (ПДН), которое закроет доступ к рефинансированию для большинства «маргинальных» заемщиков.

Большинство отказников МФО не смогут рассчитывать на кредит в банке из-за плачевного финансового состояния и, скорее всего, уже испорченной кредитной истории, отмечают эксперты.

Что делать таким заемщикам? Где им брать деньги, чтобы дожить до зарплаты?

Финансисты предполагают, что такой категории заемщиков придется продавать свое имущество, если оно у них есть, занимать деньги у родственников, идти в ломбарды или пользоваться услугами «черных» кредиторов.