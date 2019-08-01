Леса предлагают страховать от пожаров

На фоне потерь от лесных пожаров Национальный союз агростраховщиков (НСА) решил реанимировать тему страхования лесов, узнал «Коммерсантъ».

Президент союза Корней объясняет, что в мире такое страхование весьма распространено. По его словам, наиболее устойчива система страхования лесов в Швеции — она охватывает более 25% лесного фонда и более 90% коммерчески используемых лесов. Кроме того, страховые механизмы применяются в Норвегии (охват 35%), Финляндии (40%), Дании (50%), в Испании и Франции, в Новой Зеландии, Японии и Китае.

Модели финансирования такого страхования различаются — так, в Китае, где застраховано более 46% лесного фонда, государство компенсирует арендаторам лесов 50% страховой премии для государственного лесного фонда и 30% — для коммерческого. Как поясняют в союзе, при страховом случае может возмещаться как рыночная стоимость леса, так и только стоимость лесной продукции, либо стоимость восстановления лесных насаждений. Иногда полис покрывает и стоимость тушения и расчистки территории после стихийного бедствия.

По данным Рослесхоза и МЧС, в среднем ущерб лесам от пожаров в стране составляет около 20 млрд руб. в год, около четверти приходится на утраченную древесину, остальное — на восстановительные работы. Зарегистрированные пожары охватывают от 500 тыс. до 3,5 млн га лесов в год, при общей площади лесного фонда 1,146 млрд га.

По предварительной оценке НСА, стоимость страхования с охватом до 25% лесного фонда в наиболее используемой его части может составить от 2 до 11 млрд руб. в год, в зависимости от условий.

Инициатива по введению страхования лесного фонда уже обсуждалась в Госдуме в 2017 году. Депутатский законопроект предполагал обязательное страхование рисков при аренде лесного участка, но не был поддержан профильными комитетами.

Эксперты относятся к идее скептически. Подобные инициативы появляются раз в десять лет, говорит управляющий директор по реализации госпрограмм и лесной политике Segezha Group Николай Иванов. По его оценке, перспектива проекта зависит от развития нормативной базы после пожаров этого года. «Кто должен и что страховать? Государство — свою собственность, древесину? По каким ставкам? Или арендатор должен страховать свою гражданскую ответственность? Гореть леса от этого меньше не будут», — предупреждает он.