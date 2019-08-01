Работодателям больше не придется покупать сургуч

В настоящее время идет независимая антикоррупционная экспертиза будущего Приказа Минтруда, который устанавливает новые правила ведения и хранения трудовых книжек.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Проект разработан в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности в целях актуализации и оптимизации обязательных требований в сфере охраны труда.

В частности, планируется отменить следующие требования:

знакомить работника под роспись в личной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью;

скреплять сургучной печатью или опломбировать приходно—расходную книгу и книгу учета трудовых книжек.

Кроме того, работодателям дадут возможности при увольнении работников заверять записи в трудовой книжке не только печатью работодателя, но и печатью кадровой службы.

Этот новый приказ Минтруда заменит собой правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках».

Напомним, пунктом 41 ныне действующих правил установлено, что приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и книга учета движения трудовых книжек должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью руководителя организации, а также скреплены сургучной печатью или опломбированы.

Известны случаи, когда за отсутствие сургучной бляшки на книге трудинспекторы штрафовали компанию. Между тем сургуч в наше время стал практически раритетом.

В скором времени работодателей наконец-то избавят от этой абсурдной обязанности.

Напомним, текст проекта будущего приказа Минтруд разместил еще в апреле 2018 года. 31 июля 2019 началась его антикоррупционная экспертиза, котоая закончится 6 августа.