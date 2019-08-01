Что поменяется в СОУТ

Правительство одобрило законопроект с поправками в закон «О специальной оценке условий труда».

Действующими нормами закона предусмотрено, что спецоценка должна проводиться работодателем не реже одного раза в 5 лет. По результатам спецоценки работодателем утверждается отчет.

Одновременно законом установлено, что результаты проведения спецоценки должны передаваться организацией-оценщиком в государственную информационную систему в течение 10 рабочих дней со дня утверждения отчета.

Анализ практики реализации этих норм показал, что:

результаты в информационную систему в отдельных случаях не вносятся оценщиками, либо же вносятся некорректные, неполные данные;

работодатель прямо не заинтересован в передаче сведений о результатах спецоценки в информационную систему.

Чтобы минимизировать риски нарушения социально-трудовых прав работников, законопроектом предлагается следующее: установить требование, согласно которому сведения о планируемой спецоценке должны быть внесены оценщиком в информационную систему сразу после заключения договора с работодателем о её проведении (до начала ее проведения);

связать момент вступления в силу результатов спецоценки с внесением сведений о ней в государственную информационную систему.

Предложенная правовая конструкция создает превентивный механизм защиты прав работников: мотивирует работодателя к завершению процедуры специальной оценки условий труда, позволяет обеспечить наполнение государственной информационной системы корректными данными о результатах спецоценки и повысит ответственность работодателя и оценочной организации за ее результаты, отметили в Минтруде.