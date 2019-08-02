Бизнес против отмены ЕНВД

Эксперты по всей России, в том числе на «круглых столах» региональных бизнес-омбудсменов обсуждают вопрос необходимости сохранения применения системы ЕНВД после 1 января 2021 года.

Бизнес-омбудсмена Бориса Титова просят выступить с законодательной инициативой, представив на рассмотрение проект федерального закона, отменяющего норму по отмене ЕНВД,

Система налогообложения ЕНВД стала одной из самых востребованных систем налогообложения, направленных на снижение налогового бремени субъектов малого предпринимательства, а также на упрощение порядка исчисления и уплаты налога. По количеству налогоплательщиков она более чем в 2 раза превосходит УСН, разумеется, уступая по суммам уплаченного налога, поскольку применяется «малышами».

Об этом заявили участники заседания Общественного экспертного совета при бизнес-омбудсмене в Новгородской области.

Предприниматели убеждены, что планируемый в дальнейшем перевод большого числа налогоплательщиков на иные режимы налогообложения повлечет серьезные проблемы для субъектов малого бизнеса, налоговых органов и соответствующих бюджетов, так как ни один из специальных налоговых режимов не способен полноценно заменить ЕНВД.

Переход же на УСН, по расчётам самих предпринимателей, грозит трёхкратным повышением налоговой нагрузки.

Как подчеркнул Андрей Жбанов, директор сети магазинов «Вагон игрушек», ЕНВД разрабатывалась и внедрялась одновременно с программой экономического развития страны, обещавшей к 2020 году выйти на западноевропейский уровень жизни и благоприятный бизнес-климат. Учитывая текущее состояние экономики в целом и положение малого бизнеса в частности, ЕНВД, как мера поддержки малого бизнеса, должна быть сохранена. Члены совета его в этом поддержали.