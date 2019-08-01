Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию. Заплатят за это пассажиры

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.

Речь идет об иностранных системах бронирования авиабилетов, которыми пользуется большинство российских авиакомпаний, пишет РБК. Среди них — американские Sabre (пользуются авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия») и Navitair («Победа»), испанская Amadeus (обслуживает S7), а также швейцарская SITE (работает с региональным перевозчиком «Якутия»). Российскими системами бронирования пользуются Utair («Сирена-Трэвел») и «Азимут» (работает с Национальной системой бронирования (НСБ), разработанной «Ростехом» и аэропортом Внуково).

Проект постановления, подписанного Медведевым, Минтранс разрабатывал с середины 2018 года. Изначально министерство требовало от поставщиков переноса в Россию только инвенторных систем, расположенных за рубежом. В них содержится информация о пассажирах, рейсах, наличии мест, тарифах и допуслугах перевозчика, а также данные о взаиморасчетах между всеми участниками процесса продажи билетов.

Инвенторная система - база данных с информацией о пассажирах, рейсах, наличии мест, тарифах и допуслугах перевозчика, а также данные о взаиморасчетах между всеми участниками процесса продажи билетов..Глобальная дистрибутивная система (GDS) — инструмент, через который авиакомпании продают билеты туристическим агентствам, его же используют билетные агрегаторы

Теперь требование распространяется и на GDS, то есть коснется продажи билетов туристическим агентствам и через агрегаторы. Перенос серверов должен произойти не позднее 31 октября 2021 года, говорится в документе.

Сейчас через системы бронирования иностранные спецслужбы теоретически могут узнавать информацию о передвижениях россиян, в том числе чиновников и военнослужащих, объяснил источник РБК, близкий к правительству. В постановлении указывается, что требования о переносе серверов в Россию нужны в том числе для того, чтобы обеспечить суверенитет страны при выполнении внутренних перелетов, безопасность и конфиденциальность персональных данных пассажиров. Меры нужны и для противодействия «актам незаконного вмешательства» в области обеспечения транспортной безопасности, говоритcя в документе.

Чтобы перенести серверы, западным компаниям могут потребоваться сотни миллионов долларов, говорят эксперты. Переход же авиакомпании с одной системы на другую может длится годами. так, для перехода S7 с SITA на систему Amadeus понадобилось около двух лет, а «Аэрофлоту» на Sabre — около трех лет.

Несмотря на то что постановление касается авиакомпаний, пользующихся иностранными системами, нововведение отрицательно повлияет на всю отрасль, передал РБК через представителя президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

«Utair использует отечественную систему бронирования. Но политика по переносу серверов в Россию отрицательно влияет на развитие конкуренции и доступности перелетов для россиян. Это приведет к росту цен, в итоге оплачивать перенос данных в Россию будут пассажиры». -уверен глава авиакомпании.