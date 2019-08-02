Утвержден порядок формирования кодов для госзакупок

Минфин утвердил новый порядок формирования идентификационного кода закупки. Приказ от 10.04.2019 № 55н опубликован 31 июля 2019 г.

Новый приказ потребовался в связи с изменениями в Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ранее порядок утверждало Минэкономразвития, однако в нормативные акты были внесены изменения и функции по регулированию госзакупок были переданы Минфину.

Идентификационный код закупки используется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Код формируется заказчиком и состоит из 36 разрядов. Он содержит год размещения извещения о закупке, идентификационный код заказчика, номер закупки, код объекта закупки и код вида расходов по бюджетной классификации.

Когда вступит в силу новый приказ, неизвестно. Поскольку в нем указано, что он начнет действовать после дня отмены прежних правил, утвержденных приказом Минэкономразвития.