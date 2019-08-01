Налоговая решила проверить, как телеканал «Дождь» платит налог на прибыль

Налоговая инспекция прислала телеканалу «Дождь» требование о предоставлении документов. Она намерена проверить доходы и расходы и факт уплаты налога на прибыль в 2016–2018 гг.

Копию требования разместила на своей странице Facebook основатель и генеральный директор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева.

ИФНС, ссылаясь на п.2 ст.93 НК запросила: сведения о займах и их прохождению в бухучете, корпоративных подписках, договоры о взаимодействии с иностранными организациями, информацию об уплаченных налогах по договорам ГПХ в разрезе каждого договора, анализ счета 90, карточки по счетам 66,67 в разрезе договоров по субконто, приказы об учетной политике, расчеты чистых активов и бухгалтерскую отчетность поквартально (!) и многое другое.

Причем информацию инспекция хочет получить в формате Excel.

Наталья Синдеева уже заявила «Коммерсанту», что налоговая проверка телеканала может быть связана с тем, как он освещал несогласованный митинг в Москве в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 27 июля.

Заметим, что в соответствии с пунктом 2 статьи 93 НК налоговая имеет право запросить информацию по конкретным сделкам с контрагентами.