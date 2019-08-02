Как оформить СНИЛС сотруднику, которого постоянно нет на месте

На каждого гражданина РФ, а также на каждого иностранного гражданина и каждое лицо без гражданства, постоянно или временно проживающих (пребывающих) на территории РФ, Пенсионный фонд открывает индивидуальный лицевой счет, имеющий постоянный страховой номер.

ИЛС открывается, в том числе на основании заявления лица, поданного им лично или через работодателя.

Указанное заявление предоставляется в ПФР посредством заполнения анкеты установленной формы, заверенной личной подписью гражданина.

Если гражданин не имеет возможности лично заверить анкету по причине длительного (свыше одного месяца) нахождения в командировке, длительной болезни или иной причине, страхователь указывает эту причину в анкете и заверяет ее.

ПФР в течение 5 рабочих дней со дня получения анкеты, принимает решение об открытии лицевого счета и информирует об этом физлицо, направляя ему документ с номером СНИЛС.

В случае подачи физлицом заявления через работодателя, информирование, а также выдача ему документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, осуществляется через работодателя.

Такие разъяснения дает ПФР в письме № 09-19/13246 от 28.06.2019.