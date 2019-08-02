Какие БСО применяются с июля 2019

чип, позволяющий проводить бесконтактные отечественные платежи.чип, позволяющий проводить бесконт...
44 ФЗ? ))) Да, его ждали....с содроганием.Теперь ждут изменений - с ещё большим содроганием......
Не только сотрудники КГБ. Ещё и все совзагранкомандированные. Традиция советских дипломатических ...
Выше написала кто производитель той курицы, что лежит у нас во всех Пятерках области. Если Вас ус...
Умиляет меня наше правительство... Сначала установить такие правила игры, благодаря которым имеем...
А в каком месте передернуто? Выше прям соловьем разливаются о том, какие хорошие продукты у мелко...
Но вы зачем-то упорно приводите примеры с описанием того, что именно сеть Пятерочка виновата в то...
Пошив одежды для собак - собственного йорка (и не собственного тоже) в качестве модели использова...
Советов аттестованных инженеров по информационной безопасности никто не спрашивал - что характерн...
Слушайте, ну не рассказывайте сказки. Про молочку, например, выше я уже писала. Написать про мясо...
Даю совет всем параноикам :)В советское время сотрудники КГБ (и не только они) в качестве защиты ...
Ах да, швабы...Швабы (Вюртемберг) и церковный налог - вещи мало совместимые, лютеранство для них ...
да ничего я не хочу доказать :)))) конец рабочей недели, срочных дел вроде нет... развлекаюсь си...
У Пятерки изначально низкое качество курицы. А уж в маленьких магазинах протухшие просто честно в...
Про М-Метро не надо, тсссс....)))
Грубовато и передернуто. И с качеством у ИП бывает по разному, и враньё и у крупняка и у мелочи б...
Не суть; их просто не допускают до "приличного" помещения. :)...
Очередной инфобизнесмен, который ради хайпа решил не утруждать себя фактчекингом. 10 тысяч уставн...
"без повышения ставок"? Увеличение НДС на 2% - это не повышение ставок, видимо.Мишустин умолчал, ...
Так в этом случае доход от дарения вместе с подарочными сертификатами (а надо считать все вместе)...
Ничего, что у некоторых расходы по 90% от выручки, а у кого-то их может не быть практически вообщ...
Ну да, конечно, только Пятерочка покупает курогрудь у той самой птицефабрики и только в этом мага...
Недобросовестные подрядчики - это хорошооооо. Знакомая работает в московском метро. Она такие инт...
Короче, очень быстро всем стало ясно, что виновен в аварии "шишка" из лукойла, и, когда (сюрприз!...
В немецком сериале технически очень подкованный маньяк подключался к жертвам через камеру на ноут...
В совсем-совсем приличных местах телефоны на входе сдаются охране :D точнее, помещаются в железн...
А-а-а, вот поэтому постоянно по тв рекламу с нашими "звёздами" крутят...
Отказались бы от ОСНО, оставили бы единую систему налогообложения, типа, 10-15-20% (или сколько м...
Пусть идёт в ПФ и сам на себя оформляет. Нечего баловать...
В совсем приличных местах телефоны полагается вообще оставлять в приёмной....
Не думаю, а знаю :) Кургрудку из большинства магазинов едят даже мои домашние звери, не говоря ...
ну вот более-менее ретроспективный обзорhttps://www.kp.ru/daily/24553/729662/Погибшие врачи ехали...
Сейчас СНИЛС работодателю не надо получать в пфр? Зеленые бумажки отменили? Пфр присылает электро...
Ну, это из той же оперы, что и слова Путина про интырнет, который им не нужон: "Они же там сидят,...
Интересно какое расстояние безопасное, чтобы убрать телефон подальше? Про камеру давно все поняли...
Лично по моему карману это все ударило, а операторам им вообще пофиг, они все за наш счет компенс...