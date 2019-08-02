Какие БСО применяются с июля 2019

Минфин в письме № ЕД-4-20/11437@ от 13.06.2019 пояснил, что автоматизированная система для бланков строгой отчетности применяется исключительно при осуществлении расчетов за оказанные услуги. При этом онлайн-ККТ такого ограничения не содержит и может применяться как при расчетах за товары, так и за услуги (работы).

Таким образом, БСО может быть сформирован любой моделью ККТ, а не только той ККТ, которая включена в реестр ККТ в качестве автоматизированной системы для БСО.

С 01.07.2019 ввиду под БСО понимается первичный учетный документ, приравненный к кассовому чеку, сформированный в электронной форме или отпечатанный с применением автоматизированной системы в момент расчета между пользователем и клиентом за оказанные услуги, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства РФ о применении ККТ.