Сотрудники идут с вопросами в бухгалтерию. Как бухгалтеры на это реагируют?

Некоторые сотрудники, получив на руки расчетные листки, не могут разобраться, что к чему.

Почему так мало? Что это за сумма? Как получился именно такой размер отпускных? С такими вопросами сотрудники идут к бухгалтеру.

Однако бухгалтеры по-разному реагируют на такую любознательность сотрудников. Как следует из комментариев к топику в «Красном уголке бухгалтера» на Фейсбуке, некоторых расчетчиков возмущают и раздражают визиты сотрудников. Эта категория коллег считает, что каждый должен самостоятельно изучать свой расчетный лист и самостоятельно в нем разбираться, не отвлекая по пустякам бухгалтера, у которого и так дел полно.

Между тем их оппоненты отмечают, что общение с сотрудниками, жаждущими получить необходимые им разъяснения, — это часть работы бухгалтера и в этом нет ничего возмутительного. Сотрудники имеют право знать, как произведено то или иное начисление, а бухгалтер обязан пояснить как оно произвел расчет.

А к вам сотрудники обращаются за разъяснениями относительно их зарплаты? Как вы реагируете на это?