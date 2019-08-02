Может ли сотрудник стать самозанятым «по совместительству»?

Желание оптимизировать налоги не оставляет работодателей. А с появлением нового режима для самозанятых, организации стали усиленно думать, как бы его применить к своим работникам.

Вот такой вопрос был задан сегодня в Фейсбуке в Красном уголке бухгалтера:

«Если сотрудник фирмы оформлен ещё и самозанятым, и оказывает услуги вне рамках его трудовых отношений, так можно? На работу оформлен менеджером по продажам, как самозанятый оказывает услуги по переводу»

Но, увы, участники группы разочаровали автора вопроса — сотрудник не может быть самозанятым «по совместительству». Ведь в законе установлен прямой запрет на применение налога на профессиональный доход в таком случае:

Для целей настоящего Федерального закона не признаются объектом налогообложения доходы: ... 8) от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад (пп.8 п.2. ст.6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ)

При этом, если этот сотрудник будет оказывать услуги перевода не своему работодателю, он может применять НПД.