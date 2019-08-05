Как снять с учета потерянную онлайн-кассу

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nadezhdap_kor Нет. При УСН книгу вести надо, а при 15% еще и расходы подтверждать. ЕНВД вводили чтобы повысить ... Бизнес против отмены ЕНВД

РюмкаБезысходности Знаете, вот со стороны вся эта возня навальных/сечиных/Вождей, выглядит весьма однообразно. Все д... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Kalita Как не надоело переливать информационные штампы из пустого в порожнее? Новых аргументов ни у кого... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

lelia Объясните мне, непонятливой, а зачем тогда вообще бсо, если печатать его надо на ККМ? Что тогда м... Какие БСО применяются с июля 2019

MaxC А про план Андропова по переходу от развитого социализма к госкапитализму Леонтьев в своей "Больш... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Слава Аксёнов С начала нулевых на Енвд, в 2012г купил ещё один магазин, но он с 2мя торговыми залами. Чтобы зад... Как предпринимателю подстраховаться упрощенкой

Lenchen69 Ок, там (в других странах) все очень плохо с медициной и образованием, это понятно. А у нас? Особ... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

glawbuh Над.К, а как же пункт 3 статьи 2 ?То есть получается что у таких организаций может совсем отсутст... Какие БСО применяются с июля 2019

Бабловед Насчёт поклонения Навальному. Вот вор путин кричит устами соловьёва, что не слушайте де навальног... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Olgabsh В ЕС все тоже самое! А иногда даже хуже(, в Канаде несколько недель жила среди бывших соотечестве... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

twain2 Над.К. печально . обычно вы более объективны , ну по крайней мере в поле так сказать пр... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Бабловед С каждым разговариваю на его языке. Умным разъясняю, быдло с наездами сразу посылаю в грубой форм... Сотрудники идут с вопросами в бухгалтерию. Как бухгалтеры на это реагируют?

Чалдон Опять бы сказали, что лоббируют интересы Дерипаски Заклейте камеру на ноутбуке

Чалдон С моей колокольни, по сложности расчета что ЕНВД, что УСН (и 6, и 15) одинаково просты. 90% време... Бизнес против отмены ЕНВД