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Как снять с учета потерянную онлайн-кассу

Какими документами можно подтвердить утерю кассового аппарата в целях снятия его с учета?

Ответ на этот вопрос дал заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС А.А. Сорокин на страницах журнала «Налоговая политика и практика».

Налоговик пояснил, что достаточно предъявить справку из правоохранительных органов, подтверждающую, что организация подала заявление об утере (хищении) ККТ.

Для того чтобы снять такую кассу с регистрации, можно использовать личный кабинет на сайте ФНС. Для этого не нужны подтверждающие документы; необходимо только заявление пользователя ККТ, где указано, что конкретный кассовый аппарат был утерян. Тогда кассовый аппарат будет снят с учета со статусом, что он утерян.

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