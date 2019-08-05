Путин защитил предпринимателей от необоснованных арестов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий исключение возможности продлевать срок содержания под стражей предпринимателей, если по уголовному делу не производятся активные следственные действия.

Поправки внесены в статью 109 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, они вводят обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО.

Согласно новому закону, в постановлении о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей следователь обязан будет обосновать причину продления. При этом суду предоставляется право избрать меньший срок содержания под стражей, чем тот, что просит следствие, или избрать более мягкую меру пресечения (запрет определенных действий, домашний арест или залог).

Если одним из мотивов продления срока содержания обвиняемого под стражей является необходимость производства следственных действий, приведенных в предыдущих ходатайствах, то следствие должно указать причины, по которым они не были произведены в установленные ранее сроки содержания обвиняемого под стражей.

Также вносятся изменения в статью 108 УПК РФ («Заключение под стражу»), уточняющие перечень лиц, в отношении которых не может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, при условии, что они имеют постоянное место жительства в России и не совершали попыток скрыться от следствия или суда.

К таким лицам относятся совершившие преступления против собственности индивидуальные предприниматели в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности или управлением принадлежащим им имуществом, которое используется в целях предпринимательской деятельности. Также к ним отнесены представители управляющего органа коммерческой организации в связи с осуществлением ими своих полномочий либо в связи с осуществлением такой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.