Лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тыс. рублей

Заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц в России в 2019 году получает только 12% работников, большинство из которых трудится в пяти сферах, говорится в исследовании РИА Новости.

В результатах исследования отмечается, что при этом из проанализированных 27 отраслей лишь в трети доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране. Оценка производилась на основе данных по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.

Наибольшая доля работников с зарплатой выше 75 тысяч трудится в отрасли «Добыча полезных ископаемых». В первую очередь высокие зарплаты наблюдаются у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров. В целом порядка 37% работников данной сферы могут похвастаться высокими зарплатами. Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является «Рыболовство и рыбоводство», здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников. Стоит отметить, что это достаточно малочисленная отрасль, в ней занято менее 100 тысяч человек, но люди, выходящие на промысел в море, могут рассчитывать на приличную зарплату.

Финансовая деятельность недалеко отстает от двух лидирующих отраслей. В этой отрасли доминируют работники банков, которые часто получают очень высокую зарплату из-за значительной финансовой ответственности. В целом более 33% работников данной сферы могут похвастаться высокими зарплатами.

Еще в двух отраслях доля работников с высокими зарплатами находится на уровне заметно выше среднероссийского. Работники, занятые, в отрасли «IT, связь и массовые коммуникации» и в отрасли «Профессиональная, научная и техническая деятельность» могут рассчитывать при определенных условиях на относительно высокие зарплаты. В этих двух отраслях более четверти работников получают среднемесячную зарплату в размере 75 тысяч рублей и более.