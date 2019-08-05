В Минтрансе не ожидают удорожания авиабилетов из-за переноса серверов бронирования

Минтранс не ожидает каких-то катаклизмов или удорожания авиабилетов после переноса в РФ серверов и баз данных работающих в стране систем бронирования авиабилетов, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

Правительство ранее обязало работающие в России системы бронирования авиабилетов перенести сервера и базы данных на территорию РФ не позднее 31 октября 2021 года.

«У нас на самом деле, как мы с вами знаем, все может повлиять на все вокруг и, в том числе, на стоимость авиабилетов. Требования к инверторным системам и в целом к системам бронирования, они были обсуждены и с нашими авиакомпаниями, и с зарубежными разработчиками таких систем, с российскими разработчиками таких систем, и был найден консенсус, который в этом документе, в утверждённом правительством, сейчас и отражён. Этот документ показывает, в каком направлении мы будем двигаться и какими будут эти системы к 2021 году, когда они должны переехать в Россию», — цитирует Дитриха РИА Новости.

Дитрих добавил, что по всем остальным информационным системам такого рода требования уже были приняты ранее.