Госкомпании обязали увеличить долю закупок у малого бизнеса

Правительство увеличило квоту малого бизнеса в закупках госкомпаний с 18% до 20%. Постановление подписано Дмитрием Медведевым в пятницу. Эта мера должна поддержать рост доли МСП в экономике.

Одновременно Минфин продолжает унифицировать условия закупок госкомпаний у малого бизнеса и закон о контрактной системе, пишет «Коммерсантъ». В начале июля ведомство подготовило проект поправок ко второму чтению законопроекта о создании закрытого перечня документов, которые закупщики могут требовать у субъектов МСП.

Сейчас по 223-ФЗ заказчики могут самостоятельно устанавливать перечень требуемых от малого бизнеса документов. Это позволяет госкомпаниям требовать избыточные документы и допускать до участия в закупках ограниченное число компаний.

В Минфине «Ъ» отказались предоставить текст поправок, сославшись на необходимость соблюдения процедуры оценки регулирующего воздействия, хотя документ еще 18 июля был одобрен на заседании правительства и направлен в Госдуму. В системе обеспечения законодательной деятельности поправки пока не опубликованы, но они появились в справочных материалах системы «Консультант». Они предполагают, что заказчики смогут запросить общие сведения об участниках закупки (юрлицах и ИП) и документы, подтверждающие их соответствие требованиям к участникам, предложение о закупке и о цене договора, информацию об обеспечении заявки на участие в закупке, а также документы, подтверждающие отсутствие банкротных процедур, недоимок по налогам и отсутствие непогашенных и неснятых судимостей. При необходимости в перечень может быть включен документ о происхождении товара. Требовать иные документы поправки запрещают.

Этот законопроект был внесен в Госдуму еще в 2017 году, прошел первое чтение в январе 2018-го и потом завис в ожидании поправок. Глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев, заявил, что затянувшийся процесс их внесения обусловлен согласованием позиций Минфина и крупных госкомпаний.