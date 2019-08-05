Затраты на отдых россиян выросли на 10-15%

Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В среднем расходы на отпуск одного человека составляют 46 тыс. рублей.

По данным Росстата, за весь прошлый год организованные туристы потратили на путешествия по стране почти 60 млрд рублей — это на 14% больше, чем в 2017-м. При этом средняя стоимость тура на отечественных курортах вдвое ниже, чем на турецких, которые сохраняют первое место по популярности у россиян.

Самым популярным внутренним направлением в 2018-м оказался Санкт-Петербург, его в прошлом году посетили 438,6 тыс. организованных туристов. На втором месте — Москва (320,3 тыс.), затем идут Краснодарский край (227 тыс.), Республика Крым (128,3 тыс.) и Татарстан (120,2 тыс.). В десятку сильнейших вошли Московская (109,8 тыс.), Нижегородская (105 тыс.), Свердловская (102,8 тыс.) области, а также Ставропольский (96,4 тыс.) и Пермский (92,6 тыс.) края.

Самыми популярными заграничными направлениями стали Турция (2,2 млн), Таиланд (540,5 тыс.), а также Китай (478,9 тыс.). П

о итогам семи месяцев 2019 года расходы наших граждан на отдых внутри страны увеличились на 10–15% по отношению к аналогичному периоду 2018-го. Эксперты связывают это с подорожанием авиаперевозок и ростом НДС.

По данным компании Level Travel, средняя стоимость тура по России этим летом составила около 40 тыс. рублей. Самое популярное зарубежное направление — Турция — обходится путешественникам более чем в два раза дороже — около 90 тыс.