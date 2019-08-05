Данные миллионов пользователей начнут обрабатывать на единой платформе

Информацию о клиентах российских банков, платежных систем и операторов связи начнут обрабатывать на единой платформе.

Ассоциация больших данных, в которую входят Сбербанк, Тинькофф Банк, «Ростелеком», «Мегафон», Qiwi, до конца года планирует создать тестовую площадку-«песочницу» для обработки данных своих участников. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор организации Алексей Нейман. По его словам, члены ассоциации готовы делиться обезличенными данными своих клиентов — при условии минимизации рисков утечки.

По словам Алексея Неймана, площадка, на которой будут агрегированы данные о миллионах пользователей, будет некоммерческой — но технологии и сервисы, апробированные в «песочнице», участники ассоциации, их партнеры и внешние стартапы впоследствии смогут монетизировать, надеется он

По планам организаторов проекта в экспериментальную площадку будут попадать анонимизированные данные о продажах товаров и оказании услуг, а также о других событиях. Это может быть информация о платежах сотовых абонентов, покупках по картам банков, перемещениях пользователей смартфонов. Анализ данных, возможно, позволит разработать такие сервисы, о которых сейчас даже не задумываются коммерсанты, полагает Алексей Нейман.

Сервисы на основе собранных в «песочнице» данных также будут востребованы государством и муниципальными властями, уверен он. Анализ информации о перемещениях людей поможет в планировании дорожного строительства, оптимальном размещении школ, поликлиник, МФЦ, рассуждает он. По его мнению, помогут эти данные и бизнесу — например, для поиска мест для новых магазинов и формирования их ассортимента (здесь можно использовать информацию о среднем чеке в том или ином районе).

Существование «песочницы», в которой будут сливаться данные, создает угрозу болезненных утечек персональной информации, предупреждает руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Процедура обезличивания непрозрачна, делящийся данными гражданин совершенно не представляет, что с ними происходит потом, рассуждает эксперт. Кроме того, анонимизация — понятие относительное: сейчас информации о людях уже очень много, и восстановить личность, сложив данные о человеке, содержащиеся в различных источниках, не составляет труда.