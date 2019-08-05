Структура Ростеха стала оператором системы «Электронная путевка»

Правительство РФ выбрало структуру Ростеха — «Национальные туристические технологии» в качестве оператора системы «Электронная путевка».

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, оно официально опубликовано, сообщает ТАСС.

Согласно документу, Ростуризм должен обеспечить компании доступ к единой информационной системе электронных путевок.

Система «Электронная путевка» призвана защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантирует выполнение туроператорами обязательств перед клиентами.

Система позволит клиентам отслеживать по номеру заключенного договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет и т. д. В случае невыполнения обязательств туроператором можно будет обращаться в фонд персональной ответственности компании при ассоциации «Турпомощь» с квитанцией электронной путевки. Система также должна обеспечить бесперебойный обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, Фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами, провайдерами туристических услуг.

Система также предоставит возможность оперативного мониторинга и информирования о ситуации в отрасли и формирования отчетности, содержащей достоверные статистические и аналитические данные. С 1 декабря 2017 года приказом Ростуризма система была введена в постоянную эксплуатацию, в тестовой версии в ней зарегистрировалось более 100 компаний.