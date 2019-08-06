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Если электронные услуги инофирмы оплачены в 2019 году, российская компания не будет агентом по НДС

Иностранная организация оказала электронные услуги российской организации в 2018 году, а оплата за них произведена в 2019 году. Что с НДС? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-08/53397 от 18.07.2019.

До 1 января 2019 года приобретая электронные услуги у иностранных компаний, российские организации признавались налоговыми агентами по НДС.

Вместе с тем пунктом 4 статьи 174 НУ установлено, что уплата НДС налоговым агентом производится одновременно с выплатой денежных средств иностранному лицу, не состоящему на налоговом учете в налоговом органе и оказывающему указанные услуги.

В связи с этим в отношении оказанных в 2018 году иностранной организацией услуг в электронной форме, оплата за которые производится российской организацией в 2019 году, обязанности по уплате НДС у российской организации в качестве налогового агента не возникает.

Налогообложение оказанных иностранной организацией в 2018 году услуг в электронной форме, оплата за которые поступает начиная с 1 января 2019 года, производится иностранной организацией по расчетной налоговой ставке в размере 15,25 %. При этом вычет НДС, предъявленного иностранной организацией, оказывающей услуги в электронной форме, производится российской организацией при выполнении условий, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 171 НК.

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