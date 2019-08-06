План улучшения делового климата тормозится

Минэкономразвития в прошлом месяце зафиксировало «высокий процент неисполнения» министерствами и ведомствами правительственного плана «Трансформация делового климата» (ТДК).

В частности, не запущены электронные сервисы Росреестра и не уточнены критерии оценки воздействия на экологию, передает РБК.

Поясним, план ТДК утвержден Распоряжением Правительства от 17.01.2019 № 20-р и направлен на улучшение инвестиционного климата по 12 направлениям.

В первоначальной версии плана содержится 130 пунктов, которыми предусмотрена разработка 33 федеральных законов, 38 актов Правительства, 21 ведомственного акта. В целях формирования электронного взаимодействия бизнеса и федеральных органов исполнительной власти план предусматривает формирование пяти электронных сервисов.

Меры, призванные улучшить инвестклимат в России, охватывают 12 направлений, каждое из которых ведет отдельная экспертная группа, — это налоговая нагрузка, контрольно-надзорная деятельность, таможенное администрирование, человеческий капитал, производительность труда, доступ малого и среднего бизнеса к закупкам и т.д.

Недавно стало известно что МЭР подготовило проект актуализации плана включив туда новые разделы.

Глава МЭР Максим Орешкин поручил Минэнерго, Минстрою, МЧС, Минтрансу, Минприроды, ФАС, Росреестру, ФСБ, ФТС, ФСТЭК, Казначейству и правительству Москвы принять исчерпывающие меры по реализации пунктов плана, которые уже необходимо было выполнить за первое полугодие, и в августе представить отчет о проделанной работе.