Удастся ли России полностью освободиться от долларовой зависимости?

Процесс избавления России от доминирования доллара в международной торговле страны пошел. На данный момент лишь немногим более половины всех сделок с основными контрагентами осуществляется в американской валюте.

На смену доллару, впрочем, идут не национальные валюты, а преимущественно евро, пишут «Известия».

По данным Банка России, в первом квартале 2019 года поступления от экспорта в долларах США составили 61,7% от общей суммы. Для сравнения, в аналогичный период 2017 года они составляли около 70%. Особенно заметно это изменение в торговле с ЕС, где доля долларов в экспорте впервые за всё время опустилась ниже половины. В первом квартале 2019 года 46% экспорта из РФ в Евросоюз продавалось за доллары и 42% — за евро. Год назад это соотношение составляло 53 и 33% соответственно.

Опрошенные Bloomberg аналитики возложили по крайней мере часть ответственность за эти изменения на саму Америку. Многочисленные торговые войны, развязанные администрацией США в последние полтора-два года, провоцируют европейцев тоже постепенно начать избавляться от «долларового рабства». Таким образом, в данном случае идеально совпали намерения обоих контрагентов, что и облегчило процесс смены основной валюты торговли

Что касается российского импорта, то здесь особых изменений не произошло: на оплату в долларах, как и раньше, приходится чуть больше трети поставок, на рубль — чуть меньше трети, а на евро — около четверти. Остальные валюты значимого присутствия не имеют (в сумме всего около 4%).

В целом, несмотря на ощутимые успехи в деле дедолларизации российской внешней торговли, говорить о полной замене доллара в расчетах с иностранными контрагентами в обозримом будущем не приходится. Многие партнеры России не хотят производить расчеты в национальных валютах из-за их высокой нестабильности.

Не стоит забывать еще и о такой вещи, как инфраструктура. Доллар популярен не только благодаря мощи экономики США (в конце концов ее доля в мировой экономике сейчас существенно ниже, чем во времена, когда долларовая система еще только создавалась), но и благодаря существующей во всем мире системе корреспондентских долларовых счетов. По сути, доллар есть везде, не нужно прилагать никаких усилий, чтобы его приобрести и использовать в расчетах. Использование других валют в этом качестве потребует многолетней подготовки. Именно поэтому говорить о полном вытеснении доллара как основной валюты торговли хоть России, хоть какой-либо другой страны, всё еще преждевременно.