Работодатели должны выплачивать пособие по уходу за ребенком на карты «Мир»

С 01.05.2019 на карты «Мир» надо перечислять следующие виды страхового обеспечения:

— пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне);

— пособие по беременности и родам;

— единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

В отношении физлиц, на 01.05.19 уже получающих вышеназванные выплаты на иные банковские счета переход на «Мир» будет осуществлен не позднее 01.07.2020.

Для вновь обратившихся за выплатами с 1 мая 2019 года выплата указанных пособий будет производиться на карту «Мир».

Как отмечает ФСС в письме № 02-08-01/16-05-6557л от 05.07.2019, перечисление выплат осуществляется в том числе работодателем на банковский счет застрахованного лица, операции по которому осуществляются с использованием карт «Мир» либо без использования каких-либо платежных карт. Также допускаются получение страхового обеспечения посредством наличных расчетов (в том числе почту).

Также отмечается, что в случае если сотрудник оформит карту «Мир» сам (не в рамках зарплатного проекта), то и расходы по ее обслуживанию он тоже будет нести самостоятельно.

ФСС также напомним, что работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена зарплата, сообщив об этом в письменной форме работодателю.

Заключение работодателем с банком договоров на зарплатный проект не может служить основанием для ограничения права работника, предусмотренного частью 3 статьи 136 ТК.