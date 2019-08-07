Если инофирма стоит на учете в ФНС России, то НДС она платит сама

На основании пункта 1 и пункта 2 статьи 161 НК НДС исчисляется и уплачивается в российский бюджет налоговым агентом при реализации иностранным лицом, не состоящим на учете в российских налоговых органах, товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория РФ.

Таким образом, если иностранная организация состоит на учете в налоговом органе РФ, то обязанность по уплате НДС в отношении оказываемых этой иностранной организацией услуг, местом реализации которых признается территория РФ, исполняется самой иностранной организацией.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/53407 от 18.07.2019.