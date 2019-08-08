Как принимать на вычет НДС при экспорте несырьевых товаров

Компания приобретает товары и услуги, которые используются при реализации вывезенных из РФ припасов, относящихся к несырьевым товарам. Что с вычетом по НДС?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-08/53393 от 18.07.2019.

В соответствии с пунктом 3 статьи 172 НК вычеты НДС, предусмотренные пунктами 1 — 8 статьи 171 НК, в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг), указанных в пункте 1 статьи 164 НК, производятся в порядке, установленном статьей 172 НК, на момент определения налоговой базы, установленный статьей 167 НК. При этом положения данного пункта 3 статьи 172 НК не распространяются на операции по реализации на экспорт товаров, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 164 НК (за исключением сырьевых товаров,).

Исключений в отношении вывезенных с территории РФ припасов Налоговым кодексом не предусмотрено.

Таким образом, вычеты НДС по приобретаемым товарам (работам, услугам), используемым при реализации вывезенных с территории РФ припасов, в том числе относящихся к несырьевым товарам, производятся на момент определения налоговой базы, установленный как последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов, предусмотренных статьей 165 НК.