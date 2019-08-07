Данные о планируемой СОУТ будут передаваться в систему Роструда до ее начала

В Госдуму внесен законопроект № 769142-7, который предусматривает поправки в закон о спецоценке условий труда.

В частности, планируется установить требование, согласно которому сведения о планируемой спецоценке должны быть внесены оценщиком в информационную систему сразу после заключения договора с работодателем о её проведении (до начала ее проведения).

Организация, проводящая СОУТ, до начала проведения работ будет сообщать о них в информационную систему и будет получать специальный идентификационный номер, который присваивается информационной системой учета в автоматическом режиме. Этот номер она сообщает работодателю, который заказал проведение спецоценки.

Кроме того, проект предусматривает привязку момента вступления в силу результатов спецоценки с внесением сведений о ней в государственную информационную систему.

Дело в том, что сейчас фирмы-оценщики не всегда ответственно подходят к вопросу внесения данных в ГИС после проведения СОУТ. Проект обяжет их делать это не после выполнения работ, а еще до их начала — в течение 5 дней после заключения договора с фирмой-заказчиком.

То есть Роструд будет знать, что процесс спецоценки в конкретной организации запущен.

Предложенная правовая конструкция создает превентивный механизм защиты прав работников: мотивирует работодателя к завершению процедуры специальной оценки условий труда, позволяет обеспечить наполнение государственной информационной системы корректными данными о результатах спецоценки и повысит ответственность работодателя и оценочной организации за ее результаты, отметили в Минтруде.