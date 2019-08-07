ВТБ приобрел одного из крупнейших операторов фискальных данных (ОФД) — компанию «Первый ОФД» у группы ЕСН Григория Березкина.

О покупке рассказали «Коммерсанту» участники рынка. По их словам, сделка не афишировалась, и до последнего времени не было известно о планах ЕСН по продаже «Первого ОФД».

Стороны сделки подтвердили «Ъ» информацию о продаже компании. В ВТБ сообщили, что планируют с помощью «Первого ОФД» предоставлять клиентам банка услугу передачи фискальных данных как часть комплексного продукта, включающего расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг и другие финансовые сервисы.

Данные фискального оператора позволят банку усилить «систему мониторинга заемщиков, скоринговые модели, повышение конверсии за счет более точных таргетированных предложений клиентам». Планируется и предоставление сложных аналитических продуктов для производителей, развитие в области цифрового маркетинга. При этом в ВТБ отметили, что компания продолжит сотрудничество с другими банками.

Стороны не раскрывают цену сделки, но, по оценкам экспертов, она может составлять не менее 1 млрд руб., хотя сделок по приобретению банками операторов фискальных данных на российском рынке до сих пор не было.