Физлиц обяжут на границах ЕАЭС подтвердить происхождение сумм от $100 тысяч

Физические лица будут обязаны подтверждать происхождение наличных денег и денежных инструментов при их декларации на таможне границ ЕАЭС, если совокупный объем средств превысит 100 тысяч долларов.

Такое решение коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла 6 августа, сообщают РИА Новости. В пресс-службе ЕЭК пояснили, что решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты опубликования.

В конце февраля пресс-служба ФТС РФ сообщала РИА Новости, что введение такой меры направлено на реализацию рекомендации № 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF). Рекомендация № 32 была разработана для обеспечения стран мерами по выявлению физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, а также правовыми полномочиями для задержки этих средств, если в отношении них имеются подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег.