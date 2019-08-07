Вместо налога на бездетность и тунеядство предлагают ввести принудительные субботники

Периодически в СМИ появляется информация о планах ввести налог на бездетность, как это уже было когда-то во времена СССР.

Также звучат предложения о возрождении налога на тунеядство.

Между тем бездетные и безработные далеко не всегда виноваты в своей «бесполезности» для страны, отмечает инициативный россиянин, который выступил с предложением относительно этих категорий граждан.

Они и сами рады бы внести посильную лепту в улучшение благосостояния страны, отмечает он, но платить налог для них не посильно.

Суть его предложения такова:

Залатать дыру в бюджете, возникшую из-за большого количества трудоспособного населения, не платящего НДФЛ по причине отсутствия стабильного белого дохода, путем уменьшения бюджетных расходы путем привлечения безработных и бездетных к еженедельному безвозмездному труду.

Этой категории граждан предлагается выполнять работы по озеленению города, благоустройству детских площадок, строительству и ремонту муниципальных зданий, ликвидации последствий стихийных бедствий.

Еженедельный безвозмездный труд на благо населенного пункта законодательно прописать обязательным для граждан старше 18 лет, не имеюших детей и официального дохода; и добровольным для всех остальных.

За некачественное или заведомо медленное выполнение работ на субботнике, а также за невыход без уважительной причины — наказывать штрафом.