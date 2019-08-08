Отмена ЕНВД и огромные штрафы за перегруз – беда для грузоперевозчиков

Нормативная документация Минтранса давно не отвечает требованиям времени и тормозит развитие отрасли грузоперевозок. Об этом заявил зампредседателя Приморского отделения «Опоры России» Пётр Берг на встрече с региональным бизнес-омбусменом, посвященной вопросам применения регуляторной гильотины в отношении грузовых перевозок.

«Существуют нормативы в КоАП, которые предполагают огромные ничем не обоснованные штрафы, например, за перевес по полной массе и по нагрузкам, по осям, а также за символические нарушения габаритов, которые не угрожают безопасности дорожного движения. Введенный платеж по системе «Платон» тоже не улучшает состояние перевозчиков; некорректный весогабаритный контроль налагает штрафы до 500 тысяч рублей. А если будет отменен ЕНВД, это совсем поставит область грузовых перевозок на грань выживания», - отметил он.

Комитет по транспорту регионального отделения «Опоры России» намерен подготовить свои предложения касательно действующих нормативных актов в части содержащихся в них избыточных либо устаревших требований, которые должны быть исключены, либо отменены сами акты.

Эти предложения будут направлены бизнес-омбудсмену Борису Титову, а также в уполномоченный орган и в рабочие группы, которые сейчас по поручению Президента занимаются корректировками нормативной базы.